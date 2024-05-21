За словами Міноборони, можливість згенерувати QR-код з'явиться 18 червня у застосунку Резерв+.

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QR-код замість військового квитка

Важливо, що витяг з реєстру "Оберіг" матиме таку саму юридичну силу, як і військово-обліковий документ. Відсканувавши QR-код, посадові особи зможуть миттєво отримати інформацію про статус військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

Перевіряти це зможуть зазначені в законі ТЦК та поліція. Коли в застосунку з'явиться QR-код, витяг з реєстру "Оберіг" матиме таку саму юридичну силу, як військово-обліковий документ – умовно як приписне чи військовий квиток (у резервістів),

– пояснюють у Міноборони.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомляв, що згенеровані QR-коди планують зробити ідентичними до тих, що були під час пандемії COVID-19.

Зверніть увагу! Усі військовозобов'язані мають оновити дані упродовж 60 днів, тобто до 16 липня 2024 року. Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Воно може бути виписане у разі потреби згодом.

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