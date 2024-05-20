Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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За її словами, у Міноборони планують додати функцію електронних направлень на ВЛК у найближчих оновленнях.

Фактично не здійснюючи візит до ТЦК і СП для того, щоб винятково отримати направлення на ВЛК, ми зможемо його в зручному вигляді отримати в додатку", – пояснила вона.

Плани щодо цифровізації ВЛК

Також Черногоренко зазначила, що процес взаємодії громадянина і ВЛК потрібно робити цифровим.

"Працюємо над цим, трохи пізніше вийдемо з нашим анонсом, що ми робимо і в контексті роботи ВЛК", – зазначила представниця оборонного відомства.

Водночас, за її словами, головна мета зусиль, щоб і ТЦК і СП, і військово-лікарська комісія для військовозобов'язаних були максимально зручними, більшість процесів були цифровими, і щоб це було зручно для громадян.

До кінця червня – початку липня у Міноборони обіцяють представити революційну картину.

Чому це актуально