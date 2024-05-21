Тепер жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, не можуть працевлаштуватися без перебування на військовому обліку. Раніше ця норма дозволяла їм працевлаштовуватися без військово-облікового документа до кінця 2026 року.
Дивіться також Новий закон про мобілізацію набуває чинності: що змінюється для українців з 18 травня
Зміни для жінок-медиків та фармацевтів
Кабмін виключив норму, що дозволяла жінкам-медикам та фармацевтам працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані без військово-облікового документа до кінця.
Таким чином, жінки-медики тепер не можуть працевлаштуватися без перебування на військовому обліку. При цьому, залишаються чинними норми, за якими керівники державних органів, підприємств та організацій повинні повідомляти ТЦК про жінок-медиків, які працюють у них і не перебувають на військовому обліку.
Непрацевлаштовані жінки зобов’язані самостійно звернутися до ТЦК для взяття на військовий облік. Жінки, які мають професії, споріднені з військово-обліковими спеціальностями, можуть взятися на військовий облік за їх бажанням на загальних підставах, якщо вони придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком.
Мобілізація в Україні: останні новини
- На сайтах з пошуку роботи з’явилися вакансії з можливістю бронювання від армії. Ці пропозиції відтепер легко знайти та швидко на них відгукнутися. Вакансії матимуть спеціальну позначку "Бронювання", яка відображатиметься окремим зеленим бейджем для спрощення пошуку.
- Міноборони планує впровадити функцію електронних направлень на ВЛК для військовозобов’язаних через застосунок Резерв+. У Міністерстві впевнені, що цифровізація процесу взаємодії з ВЛК є необхідною.
- Кабінет Міністрів України визначив місця та уповноважених для вручення повісток. Відтепер їх можуть видавати цілодобово.