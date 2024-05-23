Міністерство економіки нещодавно втрапило у низку скандалів, пов'язаних з бронюванням працівників онлайн-казино та служби доставки. Заступник міністра економіки Ігор Фоменко розповів, як у його відомстві планують налагодити процес бронювання для різних підприємств.

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Чи планують зменшувати відсоток заброньованих працівників

За словами представника Мінекономіки, згідно з діючою процедурою бронювання, є категорії підприємств, які забезпечують складові Сил безпеки і оборони в озброєнні та військовій техніці. Також є підприємства оборонно-промислового, паливно-енергетичного комплексу, які мають можливість бронювати своїх військовозобов'язаних співробітників до 100%. Це прописано в окремій постанові Кабінету Міністрів.

Минулого тижня були внесені зміни, де ремонтні бригади, які відновлюють підприємства паливно-енергетичного комплексу, зв’язок, інтернет після уражень, зокрема в прифронтовій зоні, можуть бути також заброньованими до 100%. Це робиться за окремими списками, які мають затверджувати Міненерго або Мінцифри, або Мінстратпром,

– уточнює Ігор Фоменко.

Стосовно зменшення відсотка заброньованих заступник міністра економіки говорить, що треба окремо аналізувати ситуацію, аби розуміти наслідки таких дій. Після цього вже можна буде ухвалювати збалансоване рішення.

Що нині відомо про правила бронювання працівників