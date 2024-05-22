У середу ввечері, 22 травня, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко підтвердила шалену популярність програми Резерв+. За її словами, процес цифровізації є невідворотним.

Дивіться також Чи мають роботодавці вручати повістки працівникам, облік жінок та інші питання про мобілізацію

Успіхи цифровізації

Як констатувала посадовиця, на оновлення даних 805 тисяч осіб центри комплектування витратили б роки, а за допомогою додатка люди це зробили упродовж декількох днів. Програма стала доступною 18 травня 2024 року.

Бачимо ваші меми, радіємо, що Резерв+ став популярним. Сфера оборони цифровізується, і це вже невідворотний процес. Цифри перевищили наші очікування – 805 000 успішних оновлень даних через застосунок.

Авторизація у застосунку відбувається за декілька секунд через будь-який з банків. Міноборони наголошує, що оновлення даних через Резерв+ є достатнім кроком для виконання відповідної норми закону про оновлення даних до 16 липня 2024 року.

Зверніть увагу! Завантажити Резерв+ можна як і на андроїд у Google Play Market, так і на IOS в App Store.

Водночас уже є понад 6 тисяч записів через електронну чергу до ТЦК. Власне, Міністерство оборони України 21 травня оголосило про запуск у тестовому режимі електронної черги у всіх центрах комплектування. Послуга доступна за посиланням на сайті відомства.

Спрощуємо процеси, мінімізуємо бюрократію і створюємо людяні сервіси. Цифровізація – це superpower!

– акцентувала Черногоренко.

Дивіться також Застосунок Резерв+ від Міноборони: як працює, кому треба оновити дані та чи будуть повістки

Цими днями, зокрема, уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець відповідав на популярні запитання, пов'язані з мобільним застосунком Резерв+. За його словами, громадяни, які оновлять військово-облікові дані через програму: