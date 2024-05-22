В среду вечером, 22 мая, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко подтвердила бешеную популярности программы Резерв+. По ее словам, процесс цифровизации является неотвратимым.
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Успехи цифровизации
Как констатировала чиновница, на обновление данных 805 тысяч человек центры комплектования потратили бы годы, а с помощью приложения люди это сделали в течение нескольких дней. Программа стала доступной 18 мая 2024 года.
Видим ваши мемы, радуемся, что Резерв+ стал популярным. Сфера обороны цифровизируется, и это уже неотвратимый процесс. Цифры превысили наши ожидания – 805 000 успешных обновлений данных через приложение.
Авторизация в приложении происходит за несколько секунд через любой из банков. Минобороны отмечает, что обновление данных через Резерв+ является достаточным шагом для выполнения соответствующей нормы закона об обновлении данных до 16 июля 2024 года.
В то же время уже есть более 6 тысяч записей через электронную очередь в ТЦК. Собственно, Министерство обороны Украины 21 мая объявило о запуске в тестовом режиме электронной очереди во всех центрах комплектования. Услуга доступна по ссылке на сайте ведомства.
Упрощаем процессы, минимизируем бюрократию и создаем человечные сервисы. Цифровизация – это superpower!
– акцентировала Черногоренко.
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На днях, в частности, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отвечал на популярные вопросы, связанные с мобильным приложением Резерв+. По его словам, граждане, которые обновят военно-учетные данные через программу:
- обезопасят себя от статуса "уклонист";
- избавятся от необходимости прохождения военно-врачебной комиссии до отдельного решения ТЦК;
- смогут получить выписку из реестра "Оберег" и информацию из органов государственной власти;
- не будут тратить время в очередях в территориальные центры комплектования;