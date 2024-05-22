По его словам, сейчас в законодательстве прописана конкретная норма, как именно должны вручать повестки. В то же время Резерв+ должен стать удобным способом обновить и пересмотреть свои военно-учетные данные.
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Будут ли повестки в Резерв+
Как пояснил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, сейчас не существует такого понятия, как электронная повестка.
Законодательно принципы оповещения граждан не менялись – повестка может быть вручена только лично и под подпись, как и раньше,
– говорит он.
Омбудсман также рассказал, что военнообязанный, который обновит военно-учетные данные через приложение:
- не станет "уклонистом";
- избавится от необходимости прохождения ВВК до отдельного решения ТЦК;
- сможет получить выписку из реестра "Оберіг" и информацию, которая имеется в органах государственной власти;
- не будет тратить время в очередях в ТЦК;
- избежит штрафов до 51 000 гривен;
- сможет беспрепятственно перемещаться через блокпосты;
- будет проходить быструю проверку данных в случае остановки на улице – вместо принудительной поездки в ТЦК.
Обновление военно-учетных данных: инфографика омбудсмена
Подробно о Резерв+
- Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин сообщил, что полноценная версия мобильного приложения Резерв+ заработает уже летом. Вероятно, тогда и в приложении будет доступен электронный военный билет. Он будет полным заменителем бумажного документа. Сейчас это особенно важно, ведь по новому закону о мобилизации мужчины обязаны носить с собой военно-учетные документы.
- Также через Резерв+ планируют выдавать электронные направления на военно-врачебную комиссию. Это необходимо чтобы фактически не совершая визит в ТЦК и СП для того, чтобы исключительно получить направление на ВВК.
- В Министерстве обороны Украины объяснили, что делать военнообязанным, которых программа случайно отнесла в розыск. Заместитель министра Екатерина Черногоренко отметила, что для таких случаев они запустили запросы в техподдержку и разрабатывают дополнительный функционал, чтобы можно было дистанционно исправить данные, без необходимости идти в ТЦК.