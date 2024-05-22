По его словам, сейчас в законодательстве прописана конкретная норма, как именно должны вручать повестки. В то же время Резерв+ должен стать удобным способом обновить и пересмотреть свои военно-учетные данные.

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Будут ли повестки в Резерв+

Как пояснил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, сейчас не существует такого понятия, как электронная повестка.

Законодательно принципы оповещения граждан не менялись – повестка может быть вручена только лично и под подпись, как и раньше,

– говорит он.

Омбудсман также рассказал, что военнообязанный, который обновит военно-учетные данные через приложение:

не станет "уклонистом";

избавится от необходимости прохождения ВВК до отдельного решения ТЦК;

сможет получить выписку из реестра "Оберіг" и информацию, которая имеется в органах государственной власти;

не будет тратить время в очередях в ТЦК;

избежит штрафов до 51 000 гривен;

сможет беспрепятственно перемещаться через блокпосты;

будет проходить быструю проверку данных в случае остановки на улице – вместо принудительной поездки в ТЦК.

Обновление военно-учетных данных: инфографика омбудсмена

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