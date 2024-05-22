За його словами, наразі у законодавстві прописана конкретна норма, як саме мають вручати повістки. Водночас Резерв+ має стати зручним способом оновити та переглянути свої військово-облікові дані.

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Чи будуть повістки у Резерв+

Як пояснив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, зараз не існує такого поняття, як електронна повістка.

Законодавчо принципи оповіщення громадян не змінювалися – повістка може бути вручена лише особисто і під підпис, як і раніше,

– каже він.

Омбудсман також розповів, що військовозобов'язаний, який оновить військово-облікові дані через застосунок:

не стане "ухилянтом";

позбудеться необхідності проходження ВЛК до окремого рішення ТЦК;

зможе отримати витяг із реєстру "Оберіг" та інформацію, яка наявна в органах державної влади;

не витрачатиме час у чергах до ТЦК;

уникне штрафів до 51 000 гривень;

зможе безперешкодно переміщатися через блокпости;

проходитиме швидку перевірку даних у разі зупинки на вулиці – замість примусової поїздки до ТЦК.

Оновлення військово-облікових даних: інфографіка омбудсмена

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