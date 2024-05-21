Хто може стати членом Клубу білого бізнесу

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що відбір до Клубу має суб'єктивний характер і залежить від відповідності бізнесу встановленим критеріям.

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За словами Гетманцева, до Клубу можуть бути допущені малі, середні та великі підприємства, якщо вони задовольняють наступні умови:

податкове навантаження на рівні або вище середнього по їхній галузі;

заробітна плата працівників не нижча за середню по галузі в даному регіоні;

відсутність податкових правопорушень та податкового боргу.

Водночас для тих, хто не є членами Клубу білого бізнесу, нічого не змінюється.

Данило Гетманцев Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Але для тих, кого дратують умови для членів Клубу білого бізнесу, маю пропозицію: виконуйте умови та ставайте членом Клубу. Жодного маневру для податкової, кого визнавати членом Клубу, а кого ні, немає.

Він роз'яснив, що критерії не стосуються абсолютної суми податку, яку бізнес має сплатити, оскільки для деяких це може бути непосильною цифрою.

Якщо у тебе податкове навантаження 5% від обороту, то не важливо, у тебе за рік оборот 1 млн грн чи 100 млн грн, це все одно буде навантаження в 5%. І якщо твоє податкове навантаження відповідає середньому в галузі, то цей критерій вже виконали,

– каже Гетманцев.

Чи можна буде бронювати працівників

Гетьманцев зазначив, що перед другим читанням розглядається можливість надати членам Клубу білого бізнесу право на бронювання співробітників.

"Це буде модель економічного бронювання",

– сказав він.

Він додав, що сам Клуб білого бізнесу не вводить жодних нових або додаткових податкових вимог. Доступ до нього відкритий для будь-якого підприємства, що виконує свої стандартні податкові обов'язки.