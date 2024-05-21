Кто может стать членом Клуба белого бизнеса

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что отбор в Клуб имеет субъективный характер и зависит от соответствия бизнеса установленным критериям.

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По словам Гетманцева, в Клуб могут быть допущены малые, средние и крупные предприятия, если они удовлетворяют следующие условия:

налоговая нагрузка на уровне или выше среднего по их отрасли;

заработная плата работников не ниже средней по отрасли в данном регионе;

отсутствие налоговых правонарушений и налогового долга.

В то же время для тех, кто не является членами Клуба белого бизнеса, ничего не меняется.

Даниил Гетманцев Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Но для тех, кого раздражают условия для членов Клуба белого бизнеса, имею предложение: выполняйте условия и становитесь членом Клуба. Никакого маневра для налоговой, кого признавать членом Клуба, а кого нет, нет.

Он разъяснил, что критерии не касаются абсолютной суммы налога, которую бизнес должен уплатить, поскольку для некоторых это может быть непосильной цифрой.

Если у тебя налоговая нагрузка 5% от оборота, то не важно, у тебя за год оборот 1 млн грн или 100 млн грн, это все равно будет нагрузка в 5%. И если твоя налоговая нагрузка соответствует среднему в отрасли, то этот критерий уже выполнили,

– говорит Гетманцев.

Можно ли будет бронировать работников

Гетманцев отметил, что перед вторым чтением рассматривается возможность предоставить членам Клуба белого бизнеса право на бронирование сотрудников.

"Это будет модель экономического бронирования",

– сказал он.

Он добавил, что сам Клуб белого бизнеса не вводит никаких новых или дополнительных налоговых требований. Доступ к нему открыт для любого предприятия, выполняющего свои стандартные налоговые обязанности.