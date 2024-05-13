Какие возможные экономические последствия для Польши

Отмечается, что в таком случае тысячи украинских граждан будут вынуждены покинуть свои рабочие места, что может существенно повлиять на экономику Польши. Ведь из более 1 миллиона украинских беженцев, 371 тысяча – это мужчины призывного возраста, которые по закону могут подлежать мобилизации.

Читайте также: Большинство доходов от российских активов должно быть передано на оружие Украине, – Шольц

Дело в том, что согласно подсчетам, в 2023 году украинские беженцы добавили к ВВП Польши дополнительно 0,7 – 1,1%, а в долгосрочной перспективе этот показатель может вырасти до 0,9 – 1,35%. Соответственно, в стране растут опасения, что часть военнообязанных украинцев будет пытаться покинуть Польшу, чтобы избежать призыва, что ухудшит экономические показатели страны.

Заметьте! Большинство украинцев беженцев в Польше получили временную защиту, что позволяет им работать и пользоваться государственными услугами даже без действительных документов, удостоверяющих личность. Однако, срок действия этого положения заканчивается 30 июня, и неизвестно, будет ли он продлен.

В то же время как утверждает Андрей Арканюк, эксперт по легализации трудоустройства в компании Contrain Group, Киев и Варшава уже заключили соглашение об упрощении исполнения судебных решений в обеих странах. Это означает, что решения об уклонении от мобилизации в Украине могут быть успешно выполнены в Польше.

Если это произойдет в больших масштабах, то может произойти массовый выезд граждан Украины призывного возраста из Польши,

– сказал Арканюк.

Как выросли доходы Польши благодаря украинцам

Доход государственного бюджета Польши увеличился на 10,1 – 13,7 миллиарда злотых (примерно 2,525 – 3,425 миллиарда долларов) в 2022 году, и на 14,7 – 19,9 миллиарда злотых (около 3,675 – 4,975 миллиарда долларов) в 2023 году благодаря росту фонда оплаты труда, увеличению частного потребления и притока иностранного капитала.

Интересно! Большинство украинцев в Польше занимаются работой в таких отраслях как: промышленное производство, транспортные услуги и строительство. Более, 10% новых частных предприятий в Польше также были созданы украинцами.

Это, свою очередь, это значительно компенсировало государственные расходы на беженцев в размере 15 миллиардов злотых (около 3,75 миллиарда долларов) в 2022 году, и 5 миллиардов злотых (1,25 миллиарда долларов) в 2023 году.