Что сказал Шольц

Олаф Шольц сообщил, что около 90% доходов от замороженных российских активов должны быть переданы на вооружение Украины.

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Важно, что мы также согласились с тем, что эти деньги могут быть использованы для закупок оружия не только в ЕС, а во всем мире,

– сказал он после встречи с членами правительств трех балтийских стран в Риге.

Какова ситуация с активами сейчас

Напомним! Сейчас на Западе хранится около 300 миллиардов долларов российских активов. Ранее рассматривался вариант с конфискацией этих денег, однако его отвергли из-за незаконности.

Окончательное решение по активам, должны принять на саммите G7 в Италии в июне.

В апреле 2024 года США предложили привлечь финансирование для Украины через заем или облигации под залог будущих доходов от замороженных активов. Это бы помогло привлечь до 50 миллиардов долларов без рисков.

Если когда-то состоятся мирные переговоры и Украина решит принять в них участие, может возникнуть ситуация, когда Россия потребует назад свои замороженные активы, а в обмен согласится пойти Украине на территориальные уступки. Этого нельзя будет сделать, если вы уже заложили активы,

– объяснил один из чиновников Германии.

Основной проблемой в том, что Украине нужны деньги сейчас, а если война вскоре закончится, то возникнет проблема – что делать со средствами.