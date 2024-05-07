Що сказав Шольц
Олаф Шольц повідомив, що близько 90% доходів від заморожених російських активів мають бути передані на озброєння України.
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Важливо, що ми також погодилися з тим, що ці гроші можуть бути використані для закупівель зброї не тільки в ЄС, а у всьому світі,
– сказав він після зустрічі з членами урядів трьох балтійських країн у Ризі.
Яка ситуація з активами зараз
Остаточне рішення щодо активів, мають прийняти на саміті G7 в Італії у червні.
У квітні 2024 року США запропонували залучити фінансування для України через позику або облігації під заставу майбутніх прибутків від заморожених активів. Це б допомогло залучити до 50 мільярдів доларів без ризиків.
Якщо колись відбудуться мирні переговори й Україна вирішить взяти в них участь, може виникнути ситуація, коли Росія вимагатиме назад свої заморожені активи, а в обмін погодиться піти Україні на територіальні поступки. Цього не можна буде зробити, якщо ви вже заклали активи,
– пояснив один з чиновників Німеччини.
Основною проблемою в тому, що Україні потрібні гроші зараз, а якщо війна незабаром закінчиться, то виникне проблема – що робити з коштами.