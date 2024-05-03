Турецький газ в Україні
Голова Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов заявив про свої наміри до співпраці під час зустрічі з міністром енергетики та природних ресурсів Турецької Республіки Альпарсланом Байрактаром.
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Ми зацікавлені у поглибленні двосторонньої співпраці, зокрема з енергетичними компаніями Туреччини. Ми готові запропонувати власні підземні сховища для зберігання турецьких газових резервів на дійсно вигідних та конкурентних умовах.
Під час зустрічі також обговорювалася співпраця у сфері трейдингу газу.
Прогнози Fitch на "ДТЕК Нафтогаз"
"ДТЕК Нафтогаз" продовжує видобуток природного газу попри усі ризики. Через невизначеність компанія скоротила бурові роботи, через що у 2023 році впав видобуток газу на 30% порівняно з 2021 роком.
Fitch очікує, що видобуток DTEK Oil&Gas Production and Gas B.V. й надалі буде знижуватися попри усі намагання цих компаній продемонструвати стабільність. Натомість їх капітальні витрати залишаться на низькому рівні близько 1,4 мільярда гривень на рік до 2027 року.