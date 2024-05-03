Турецький газ в Україні

Голова Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов заявив про свої наміри до співпраці під час зустрічі з міністром енергетики та природних ресурсів Турецької Республіки Альпарсланом Байрактаром.

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Олексій Чернишов Голова Групи "Нафтогаз" Ми зацікавлені у поглибленні двосторонньої співпраці, зокрема з енергетичними компаніями Туреччини. Ми готові запропонувати власні підземні сховища для зберігання турецьких газових резервів на дійсно вигідних та конкурентних умовах.

Під час зустрічі також обговорювалася співпраця у сфері трейдингу газу.

Прогнози Fitch на "ДТЕК Нафтогаз"

"ДТЕК Нафтогаз" продовжує видобуток природного газу попри усі ризики. Через невизначеність компанія скоротила бурові роботи, через що у 2023 році впав видобуток газу на 30% порівняно з 2021 роком.

Fitch очікує, що видобуток DTEK Oil&Gas Production and Gas B.V. й надалі буде знижуватися попри усі намагання цих компаній продемонструвати стабільність. Натомість їх капітальні витрати залишаться на низькому рівні близько 1,4 мільярда гривень на рік до 2027 року.

Цікаво! Fitch прогнозує зниження середніх цін реалізації природного газу "ДТЕК Нафтогаз" до 240 доларів за тисячу кубометрів у 2026 році. Торік вартість становила 310 доларів США за тисячу кубометрів.

