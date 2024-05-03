Що пропонують у G7
У G7 повідомили, що їх лідери нині шукають альтернативні способи отримання коштів із заморожених активів. Натомість повна конфіскація російських грошей не на порядку денному.
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Ще у лютому Бельгія запропонувала використати як забезпечення під залучення боргового фінансування для України, 190 мільярдів євро, які зберігаються у депозитарії Euroclear. Проте цю ідею не підтримали через низку ризиків.
Натомість у квітні 2024 року США запропонували залучити фінансування для України через позику або облігації під заставу майбутніх прибутків від заморожених активів. Це б дозволило залучити до 50 мільярдів доларів для України без ризиків.
Якщо колись відбудуться мирні переговори й Україна вирішить взяти в них участь, може виникнути ситуація, коли Росія вимагатиме назад свої заморожені активи, а в обмін погодиться піти Україні на територіальні поступки. Цього не можна буде зробити, якщо ви вже заклали активи,
– пояснив один з чиновників Німеччини.
Основною проблемою європейського плану є те, що Україні потрібні гроші зараз. До того ж, якщо війна незабаром закінчиться, то виникне проблема – що робити з коштами.
Україна активно закликає конфіскувати російські активи на свою користь. Проте лідери деяких європейських країн виступають проти цього, посилаючись на "безпідставність" такого рішення.