Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода". В легион подали уже свыше тысячи заявлений.

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Подробно о воинах Украинского легиона

Посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил детали. По его словам, добровольцы едут пока не на фронт, а на обучение. Легионеры продолжат учиться на украинских полигонах.

Россияне, конечно, пытаются очернить этих воинов. Но история Украинского легиона – это история успеха. Посол говорит: конечно, хотелось бы, чтобы процесс шел быстрее.

Сейчас работают над тем, чтобы информация о вступлении в легион была общедоступной во всех странах ЕС. Ее попытаются распространить и за океаном (предположительно, речь о США).

Подразделение формируют на абсолютно добровольных началах, поэтому, как объяснил Боднар, "стимулировать мы можем только добровольным поощрением". Но тот, кто согласился стать в ряды легионеров, не разочаруется, поскольку будет иметь действительно хорошую подготовку.

Следующая волна добровольцев подпишет контракты с Вооруженными силами Украины 10 января 2025 года и отправится учиться на полигон в Польше.