Про це пише 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода". До легіону подали вже понад тисячу заяв.

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Детально про воїнів Українського легіону

Посол України у Польщі Василь Боднар повідомив деталі. За його словами, добровольці їдуть поки що не на фронт, а на навчання. Легіонери продовжать вишкіл на українських полігонах.

Росіяни, звісно, намагаються очорнити цих воїнів. Але історія Українського легіону – це історія успіху. Посол говорить: певна річ, хотілося б, щоб процес ішов швидше.

Зараз працюють над тим, щоб інформація про вступ до легіону була загальнодоступною у всіх країнах ЄС. Її спробують поширити і за океаном (імовірно, мова про США).

Підрозділ формують на абсолютно добровільних засадах, тому, як пояснив Боднар, "стимулювати ми можемо лише добровільним заохоченням". Але ті, хто зголосився стати в лави легіонерів, не розчарується, оскільки матиме справді добру підготовку.

Наступна хвиля добровольців підпише контракти зі Збройними силами України 10 січня 2025 року і вирушить навчатися на полігон у Польщі.