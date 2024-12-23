Посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв'ю Суспільному розповів, скільки заяв було подано до цього підрозділу, передає 24 Канал. Він назвав формування Українського легіону "унікальною історією".

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Скільки заяв подано до Українського легіону в Польщі

Боднар вважає, що формування на території Польщі українського підрозділу є дуже важливим елементом взаємодії і реалізацією домовленостей на високому рівні.

Новий запис до легіону запланований на 10 січня.

Всього ми маємо більше тисячі заяв, які зараз розглядаються відповідною комісією. Ми сподіваємося, що ця кількість постійно зростатиме,

– додав Боднар.

За його словами, польська сторона робить усе для базової військової підготовки, екіпірування та перебування на полігонах.

"Ті, хто пройшли це навчання, характеризують його надзвичайно позитивно. Спочатку відбувається базова військова підготовка Польщі, потім залежно від спеціалізації того чи іншого бійця відбувається переїзд на спеціалізовані полігони для підготовки безпосередньо до виконання тих чи інших функцій. І вже після цього йде формування у відповідний військовій підрозділ на території України, де ті, хто записався до Українського легіону, вже перебувають у безпосередньому підпорядкуванні тої чи іншої військової частини", – розповів посол.

Він також розповів, що не лише у Польщі є охочі долучитися до лав збройних сил, але й в інших країнах.