Які можливі економічні наслідки для Польщі

Зазначається, що в такому випадку тисячі українських громадян будуть змушені покинути свої робочі місця, що може суттєво вплинути на економіку Польщі. Адже з-понад 1 мільйона українських біженців, 371 тисяча – це чоловіки призовного віку, які за законом можуть підлягати мобілізації.

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Річ у тім, що згідно із підрахунками, у 2023 році українські біженці додали до ВВП Польщі додатково 0,7 – 1,1%, а у довгостроковій перспективі цей показник може зрости до 0,9 – 1,35%. Відповідно, у країні зростають побоювання, що частина військовозобов'язаних українців намагатиметься покинути Польщу, аби уникнути призову, що погіршить економічні показники країни.

Зауважте! Більшість українців біженців в Польщі отримали тимчасовий захист, що дозволяє їм працювати та користуватися державними послугами навіть без дійсних документів, що посвідчують особу. Однак, термін дії цього положення закінчується 30 червня, і невідомо, чи буде він продовжений.

Водночас як стверджує Андрій Арканюк, експерт з легалізації працевлаштування у компанії Contrain Group, Київ і Варшава вже уклали угоду про спрощення виконання судових рішень в обох країнах. Це означає, що рішення про ухилення від мобілізації в Україні можуть бути успішно виконані в Польщі.

Якщо це станеться у великих масштабах, то може відбутися масовий виїзд громадян України призовного віку з Польщі,

– сказав Арканюк.

Як зросли доходи Польщі завдяки українцям

Дохід державного бюджету Польщі збільшився на 10,1 – 13,7 мільярда злотих (приблизно 2,525 – 3,425 мільярда доларів) у 2022 році, та на 14,7 – 19,9 мільярда злотих (близько 3,675 – 4,975 мільярда доларів) у 2023 році завдяки росту фонду оплати праці, збільшенню приватного споживання та притоку іноземного капіталу.

Цікаво! Більшість українців в Польщі займаються роботою у таких галузях як: промислове виробництво, транспортні послуги та будівництво. Щобільше, 10% нових приватних підприємств у Польщі також були створені українцями.

Це, своєю чергою, це значно компенсувало державні витрати на біженців у розмірі 15 мільярдів злотих (близько 3,75 мільярда доларів) у 2022 році, та 5 мільярдів злотих (1,25 мільярда доларів) у 2023 році.