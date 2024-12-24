Сколько стоит приготовить кутью в 2024 году

По подсчетам ученых Института аграрной политики, в 2024 году приготовление пшеничной кутьи по традиционному рецепту в 950 граммов будет стоить 175,05 гривны, передает 24 Канал.

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Самые дорогие ингредиенты кутьи в этом году:

мак – 68,50 гривны за 200 граммов;

грецкие чищеные орехи – 44,89 гривны;

изюм – 21,73 гривны за 100 граммов.

Основная составляющая кутьи – пшеничная крупа из твердой пшеницы – будет стоить 21,30 гривны за 400 граммов. К этому следует добавить мед (16,90 гривны за 100 граммов) и сахар (50 граммов) – 1,73 гривны.

Цена кути в 2024 году / Инфографика 24 Канала

Как изменились цены на продукты за год

24 Канал сравнил цены на кутью в 2023 году и в 2024. Так, больше всего выросли цены на пшеничную крупу и мед – на 122,9% и 111,3% соответственно.

В целом стоимость кутьи в 2024 году увеличилась на 68,8% по сравнению с 2023 годом.

В сравнении стоимости ингредиентов для приготовления кутьи в 2023 и 2024 годах наблюдается существенный рост цен на основные продукты:

Мак подорожал на 59,3%, с 43 гривен за 200 граммов в 2023 году до 68,50 гривны в 2024 году (+25,50 гривны). Грецкие чищеные орехи подорожали значительно больше – на 87%, с 24,00 гривен до 44,89 гривны, что является наибольшим повышением стоимости среди ингредиентов. Изюм также стал дороже – на 24,2%, с 17,50 гривны за 100 граммов до 21,73 гривны. Пшеничная крупа выросла на 122,9%, с 9,60 гривны до 21,30 гривны за 400 граммов, что является наибольшим процентным увеличением среди ингредиентов. Мед подорожал на 111,3%, с 8,00 гривен до 16,90 гривны за 100 граммов, что также существенно повлияло на общую стоимость кутьи. Сахар стал дороже только на 7,5% – с 1,61 гривны до 1,73 гривны за 50 граммов.

Во сколько обойдется Святвечер

Традиционные блюда на Святвечер в 2024 году будут стоить около 1 365 гривен для среднестатистической семьи.

Юрий Лупенко Директор Института аграрной экономики Речь идет о рождественском меню, которое включает традиционные блюда для праздничного стола среднестатистической семьи: кутью и узвар, жареную рыбу, винегрет, вареники (с картофелем, капустой, вишнями), тушеную капусту, постный борщ с фасолью, жареный картофель, а также свежие и соленые овощи.

Таким образом, стоимость празднования Рождества в этом году на 41% превышает прошлогоднюю, которая составляла всего 970 гривен. Основной причиной роста цен являются последствия полномасштабного вторжения России в Украину и продолжающиеся военные действия.