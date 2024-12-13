Как менялась гривна
Известно, что в законопроекте госбюджета на 2025 год средний курс доллара к гривне заложен на уровне 45 гривен за валюту. В то же время курс в 2024 году был заложен на уровне 40,80 гривны.
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Интересно! По данным НБУ, национальная валюта по состоянию на 10 декабря 2023 года девальвировала с 36,67 гривны до 41,50 гривны, по состоянию на 10 декабря этого года. Таким образом, в этом году курс достиг показателя высшего, чем было заложено в бюджете.
По словам заместителя председателя НБУ Юрий Гелетия во время брифинга, курс доллара, который закладывает правительство в бюджет, является исключительно расчетным. Поэтому этот показатель не влияет на решение НБУ.
Для нас имеет значение фактический курс, который определяется рынком.
Как объясняет 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в течение года наблюдалось условно две основные волны заметного подорожания валюты, то есть на 2% и более.
Речь идет в первую очередь о периоде с марта по апрель, когда курс с 38,04 гривны достиг 39,50 гривны. Поэтому рост составил в среднем 4%.
В то же время с мая по июнь включительно официальный курс вырос с 39,51 гривны до 40,45 гривны – на 2,3%. Именно на май в соотношении к другим месяцам пришлось наибольшее подорожание американского доллара. Иначе говоря, за календарную весну доллар получил более 6% стоимости.
Заметьте! Можно сделать вывод, что за 11 полных месяцев официальный курс доллара вырос в среднем на 8,6%.
Кстати, еще раньше об этапах девальвации говорил в комментарии для 24 Канала экономист Даниил Монин. Он разделил их на 3 периода.
Первый этап состоялся в январе – феврале этого года, когда НБУ пытался держать курс на уровне 38 гривен. Но когда годовая инфляция упала до уровня 3,3% в год, регулятор понял, что есть возможность провести управляемую девальвацию на фоне низкой инфляции.
Второй этап проводился с марта по август, именно тогда курс с 38 гривен достиг до 41,50 гривны. А на сегодня продолжается третий этап, когда Нацбанк может снова девальвировать гривну, однако несущественно.
Опустится ли курс валюты
Предполагается, что до конца года официальный курс доллара по отношению к гривне может не дотянуть до ранее прогнозируемой и заложенной в бюджет отметки в 42,10 гривны.
Мы предполагаем, что на 1 января 2025 года официальный курс может составить в промежутке 41,60 – 41,80 гривны. То есть по итогам текущего года доллар может вырасти в среднем на 10%,
– отмечает Лесовой.
Официальный курс доллара США по состоянию на первые числа месяца:
- 1 января 2024 – 38,01 гривны,
- 1 июня 2024 – 40,50 гривны,
- 1 декабря 2024 – 41,60 гривны.
Как объясняет банкир, такие изменения свидетельствуют о том, что стратегия регулятора, как основного игрока, является достаточно эффективной. Таким образом, ситуация на рынке вполне прогнозируемая.
Что будет с наличным курсом
На наличном рынке ситуация будет немного другой, но как добавляет Тарас Лесовой, "матрица" рынка вряд ли претерпит каких-то существенных внезапных изменений.
Важно! Ожидается, что коридоры валютных колебаний на межбанке составят 41,50 – 42 гривны за доллар и 45 – 47,50 гривны за евро.
Кроме того, в 2025 году на валютном рынке будут происходить курсовые изменения, ведь в государственной смете заложен средневзвешенный курс на уровне 45 гривен за доллар.
Основные изменения на рынке могут происходить по аналогии 2024 года, то есть после определенного периода затишья – наступит период оживления,
– уверяет банкир Лесовой.
Обратите внимание! Не стоит ожидать, что на рынке произойдут какие-то резкие изменения, то есть 1 января страна проснется точно не сразу с курсом в 45 гривен.