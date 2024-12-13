Как менялась гривна

Известно, что в законопроекте госбюджета на 2025 год средний курс доллара к гривне заложен на уровне 45 гривен за валюту. В то же время курс в 2024 году был заложен на уровне 40,80 гривны.

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Интересно! По данным НБУ, национальная валюта по состоянию на 10 декабря 2023 года девальвировала с 36,67 гривны до 41,50 гривны, по состоянию на 10 декабря этого года. Таким образом, в этом году курс достиг показателя высшего, чем было заложено в бюджете.

По словам заместителя председателя НБУ Юрий Гелетия во время брифинга, курс доллара, который закладывает правительство в бюджет, является исключительно расчетным. Поэтому этот показатель не влияет на решение НБУ.

Юрий Гелетий Заместитель председателя НБУ Для нас имеет значение фактический курс, который определяется рынком.

Как объясняет 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в течение года наблюдалось условно две основные волны заметного подорожания валюты, то есть на 2% и более.

Речь идет в первую очередь о периоде с марта по апрель, когда курс с 38,04 гривны достиг 39,50 гривны. Поэтому рост составил в среднем 4%.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка В то же время с мая по июнь включительно официальный курс вырос с 39,51 гривны до 40,45 гривны – на 2,3%. Именно на май в соотношении к другим месяцам пришлось наибольшее подорожание американского доллара. Иначе говоря, за календарную весну доллар получил более 6% стоимости.

Заметьте! Можно сделать вывод, что за 11 полных месяцев официальный курс доллара вырос в среднем на 8,6%.

Кстати, еще раньше об этапах девальвации говорил в комментарии для 24 Канала экономист Даниил Монин. Он разделил их на 3 периода.

Даниил Монин Эксперт Украинского института будущего Первый этап состоялся в январе – феврале этого года, когда НБУ пытался держать курс на уровне 38 гривен. Но когда годовая инфляция упала до уровня 3,3% в год, регулятор понял, что есть возможность провести управляемую девальвацию на фоне низкой инфляции.

Второй этап проводился с марта по август, именно тогда курс с 38 гривен достиг до 41,50 гривны. А на сегодня продолжается третий этап, когда Нацбанк может снова девальвировать гривну, однако несущественно.

Опустится ли курс валюты

Предполагается, что до конца года официальный курс доллара по отношению к гривне может не дотянуть до ранее прогнозируемой и заложенной в бюджет отметки в 42,10 гривны.

Мы предполагаем, что на 1 января 2025 года официальный курс может составить в промежутке 41,60 – 41,80 гривны. То есть по итогам текущего года доллар может вырасти в среднем на 10%,

– отмечает Лесовой.

Официальный курс доллара США по состоянию на первые числа месяца:

1 января 2024 – 38,01 гривны,

1 июня 2024 – 40,50 гривны,

1 декабря 2024 – 41,60 гривны.

Как объясняет банкир, такие изменения свидетельствуют о том, что стратегия регулятора, как основного игрока, является достаточно эффективной. Таким образом, ситуация на рынке вполне прогнозируемая.

Что будет с наличным курсом

На наличном рынке ситуация будет немного другой, но как добавляет Тарас Лесовой, "матрица" рынка вряд ли претерпит каких-то существенных внезапных изменений.

Важно! Ожидается, что коридоры валютных колебаний на межбанке составят 41,50 – 42 гривны за доллар и 45 – 47,50 гривны за евро.

Кроме того, в 2025 году на валютном рынке будут происходить курсовые изменения, ведь в государственной смете заложен средневзвешенный курс на уровне 45 гривен за доллар.

Основные изменения на рынке могут происходить по аналогии 2024 года, то есть после определенного периода затишья – наступит период оживления,

– уверяет банкир Лесовой.

Обратите внимание! Не стоит ожидать, что на рынке произойдут какие-то резкие изменения, то есть 1 января страна проснется точно не сразу с курсом в 45 гривен.