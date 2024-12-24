В военкомате напомнили, что военно-учетные документы оформляют в ТЦК и СП. Это документы, определяющие принадлежность их владельцев к выполнению воинского долга, передает 24 Канал.
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Особенности проверки военно-учетных документов
К военно-учетным документам относятся:
- удостоверение о приписке к призывному участку – для призывников;
- военный билет или временное удостоверение военнообязанного – для военнообязанных;
- военный билет – для резервистов.
Мужчины призывного возраста должны предъявлять документ по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП, полицейского, или представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.
Проверку военно-учетных документов представители ТЦК и СП или полицейские могут осуществлять с помощью технических приборов, средств и специализированного программного обеспечения с доступом к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов.
К слову, Минобороны попросило Комитет отсрочить сроки наработки законопроекта об условиях демобилизации.