У військкоматі нагадали, що військово-облікові документи оформлюють у ТЦК та СП. Це документи, що визначають належність їхніх власників до виконання військового обов’язку, передає 24 Канал.

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Особливості перевірки військово-облікових документів

До військово-облікових документів належать:

посвідчення про приписку до призовної дільниці – для призовників;

військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного – для військовозобов’язаних;

військовий квиток – для резервістів.

Чоловіки призовного віку повинні пред'являти документ за вимогою уповноваженого представника ТЦК та СП, поліціянта, або представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Перевірку військово-облікових документів представники ТЦК та СП або поліціянти можуть здійснювати за допомогою технічних приладів, засобів та спеціалізованого програмного забезпечення з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

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