Коли закінчиться мобілізація та хто підлягає призову у квітні, розповідає 24 Канал.

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Кого мобілізують у квітні

Мобілізація та воєнний стан в Україні триватиме наразі до 9 травня 2025 року. Їх продовжували за час повномасштабного вторгнення Росії уже 13 разів:

з 24 лютого по 25 травня 2022 року;

з 25 травня по 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня по 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада 2022 року по 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого по 20 травня 2023 року;

з 20 травня по 18 серпня 2023 року;

з 18 серпня до 15 листопада 2023 року;

з 15 листопада 2023 року до 14 лютого 2024 року;

з 15 лютого до 13 травня 2024 року;

з 14 травня до 11 серпня 2024 року;

з 12 серпня до 9 листопада 2024 року;

з 10 листопада 2024 року до 8 лютого 2025 року;

з 8 лютого 2025 року по 9 травня 2025 року.

Тож мобілізувати з 1 квітня можуть військовозобов'язаних чоловіків:

18 – 60 років, які не виключені з обліку за станом здоров'я та мають військовий досвід;

25 – 60 років, які придатні або обмежено придатні за станом здоров'я без досвіду військової служби;

18 – 60 років, які зняті та виключені з військового обліку, але є придатними або обмежено придатними на підставі рішення ВЛК.

Зверніть увагу! Обмежено придатні повинні повторно пройти ВЛК до 6 червня 2025 року, щоб отримати статус придатні чи непридатні до служби.

Добровільно мобілізуватися до лав ЗСУ можуть: