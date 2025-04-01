Когда закончится мобилизация и кто подлежит призыву в апреле, рассказывает 24 Канал.

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Кого мобилизуют в апреле

Мобилизация и военное положение в Украине продлится пока до 9 мая 2025 года. Их продолжали за время полномасштабного вторжения России уже 13 раз:

с 24 февраля по 25 мая 2022 года;

с 25 мая по 23 августа 2022 года;

с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля по 20 мая 2023 года;

с 20 мая по 18 августа 2023 года по 18 августа 2023 года;

с 18 августа по 15 ноября 2023 года до 15 ноября 2023 года;

с 15 ноября 2023 года до 14 февраля 2024 года;

с 15 февраля до 13 мая 2024 года;

с 14 мая до 11 августа 2024 года до 11 августа 2024 года;

с 12 августа до 9 ноября 2024 года;

с 10 ноября 2024 года до 8 февраля 2025 года;

с 8 февраля 2025 года по 9 мая 2025 года.

Поэтому мобилизовать с 1 апреля могут военнообязанных мужчин:

18 – 60 лет, которые не исключены из учета по состоянию здоровья и имеют военный опыт;

25 – 60 лет, которые пригодны или ограниченно пригодны по состоянию здоровья без опыта военной службы;

18 – 60 лет, которые сняты и исключены с воинского учета, но являются годными или ограниченно годными на основании решения ВВК.

Обратите внимание! Ограниченно годные должны повторно пройти ВВК до 6 июня 2025 года, чтобы получить статус годны или непригодны к службе.

Добровольно мобилизоваться в ряды ВСУ могут: