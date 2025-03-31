Секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал, что наработали законопроект, который предусматривает, что военная служба во время СВЧ или дезертирства не будет приостанавливаться. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".

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Что предусматривает документ

По словам Костенко, сейчас действует норма, которая подходит для мирного времени: с момента открытия уголовного дела в отношении СЗЧ, военная служба автоматически приостанавливается.

Но сейчас это дает подразделению возможность "откреститься" от беглеца во время расследования. Мол, военный сбежал, значит мы не несем за него ответственность, пусть разбираются правоохранители,

– объяснил он.

Также Костенко отметил, что таким образом тысячи военнослужащих "зависают в воздухе" без закрепления за воинскими частями". Именно для того, чтобы устранить эту проблему и разработали новый законопроект.

В документе говорится, что во время военного положения служба для бойцов, которые самовольно оставили части или дезертировали, не приостанавливается. В то же время беглецы и их семьи не будут иметь права на любые льготы и социальные гарантии для военнослужащих.

В частности период в СЗЧ не будет засчитываться в срок службы, выслуги в звании, а также в выслугу лет для назначения пенсии.