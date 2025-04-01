Який дефіцит російського бюджету

Як повідомляють російські ЗМІ, Мінфін Росії очікував, що у січні-лютому дефіцит російського бюджету складатиме 2,7 трильйона рублів. Відповідно до теперішнього курсу, це орієнтовно 32 мільярди доларів.

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Однак, в результаті дефіцит за цей період склав – 3,8 трильйона рублів. Тобто, це приблизно 45 мільярдів доларів. Відповідно різниця між очікуваним та отриманим дефіцитом склала аж 1,1 трильйона рублів (13,02 мільярдів доларів).

Дані російського казначейства свідчать, що за перші 2 місяців 2025 року загальний дохід склав – 3,92 трильйона рублів. А от Мінфін оцінює його у 5,34 трильйона рублів

Інформація про витрати також розходиться:

казначейство їх оцінює у 7,76 трильйона рублів;

а от Мінфін вважає, що витрати мали б скласти – 8,05 трильйонів рублів.

Імовірно, розбіжність між відомостями казначейства та Мінфіну у виконанні бюджету виникла через менший обсяг доходу (саме за даними казначейства) на 1,42 трильйона рублів.

Зверніть увагу! Мінфін Росії, своєю чергою, вказував на те, що його прогнози спираються на платежі, які надійшли на єдиний податковий рахунок і віднесені до відповідних доходів федерального бюджету саме станом на 1 березня.