Розбіжності Мінфіну і казначейства

За підсумками січня-лютого 2025 року дефіцит бюджету склав 3,8 трильйона рублів, передає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Відповідно до даних Федерального казначейства:

доходи бюджету за цей період склали 3,9 трильйона рублів (план Мінфіну – 5,3 трильйона рублів);

витрати – 7,76 трильйона рублів (за оцінками Мінфіну – 8 трильйонів рублів).

Основна причина розбіжностей між даними казначейства та Мінфіну полягає у значно нижчому доході, що на понад 1 трильйон рублів не відповідає оцінкам Мінфіну.

Які офіційні пояснення

Мінфін, надаючи попередню оцінку виконання бюджету, зазначив, що доходи були враховані з урахуванням платежів, що надійшли на єдиний податковий рахунок і віднесені до відповідних доходів федерального бюджету станом на 1 березня.

Зауважте! Оскільки останнім робочим днем місяця і днем сплати податків була п'ятниця, 28 лютого, не всі платежі встигли бути зараховані до цієї дати та були враховані в наступному місяці.