Росія блефує, бо веде економіку до катастрофи

Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, передає 24 Канал з посиланням на Радіо NV.

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На його думку, вимога Росії скасувати санкції підтверджує, що ці обмеження мають вплив і завдають серйозної шкоди її економіці.

Володимир Огризко Ексміністр закордонних справ України Для того, щоб російська економіка хоч трохи якось виживала, вони просять чи вимагають, щоб ці санкції були зняті. Але подивімось на цю логіку зі зворотного боку. Якщо ці санкції продовжуються, якщо все те, що є сьогодні, навіть у такому напівдірявому санкційному варіанті має місце, то це означає, що дуже скоро від російської економіки залишаться роги й копита.

Володимир Огризко вважає, що існує парадокс у діях Росії – влада розуміє, що продовження війни є катастрофою, але водночас продовжує наближати цю катастрофу.

Оцінюючи ситуацію з переговорами, експерт зазначив, що підсумки зустрічі в Саудівській Аравії не принесли чіткої відповіді, адже кожна сторона трактує їх по-своєму. Росія, за його словами, висуває додаткові вимоги та продовжує вести війну, що свідчить про відсутність її бажання завершити конфлікт на нинішніх умовах.

З цього можна зробити простий висновок, що Росія не хоче станом на зараз закінчувати війну, і у такий спосіб буде вимагати для того, щоб її закінчити, певних поступок. Поступки почнуться з цих сільськогосподарських і транспортних моментів, а потім перейдуть на вищий рівень. Це традиційна російська тактика,

– зазначив Огризко.

Експерт вважає, що процес досягнення припинення вогню затягнеться через позицію Росії, яка продовжуватиме блефувати до останнього моменту. Він зазначає, що насправді Москва веде переговори нещиро, маніпулюючи ситуацією для отримання вигоди.