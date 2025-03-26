Коли погіршиться економічна ситуація в Росії

Зеленський каже, що зараз росіяни під час переговорів встановлюють планку на максимальному рівні, повідомляє 24 Канал з посиланням на TIME.

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Як каже президент України, таким чином російський уряд створює площину для відступу. Це особливо важливо для лідера Кремля, який не планує встановлювати мир. Зеленський стверджує, що війна стане для Путіна пасивом: "коли його економіка зазнає максимальних втрат".

Володимир Зеленський Президент України Судячи з аналізу, який я бачив, економіка Путіна буде в біді у 2026 або 2027 роках. Ми не знаємо, які у нього резерви. Але дати досить чіткі. Тому я б дійсно розраховував на сильні кроки, санкції і різні військові кроки.

Зеленський наголошує, що сильні санкції прискорили б погіршення ситуації в Росії. Прокоментував президент України і позицію США.

Думаю, що американці хотіли продемонструвати росіянам, що вони посередині. Їх немає з нами. Загалом, не думаю, що американська команда приховувала, що хоче бути посередником, а не стояти на одній із сторін. Ми сказали їм: добре, якщо ви не на нашому боці, то принаймні залишайтеся посередині,

– каже Зеленський.

Зверніть увагу! Як каже Зеленський, якщо росіяни не приймуть повне припинення вогню, потрібно вводити додаткові санкції.