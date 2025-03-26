Когда ухудшится экономическая ситуация в России

Зеленский говорит, что сейчас россияне во время переговоров устанавливают планку на максимальном уровне, сообщает 24 Канал со ссылкой на TIME.

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Как говорит президент Украины, таким образом российское правительство создает плоскость для отступления. Это особенно важно для лидера Кремля, который не планирует устанавливать мир. Зеленский утверждает, что война станет для Путина пассивом: "когда его экономика понесет максимальные потери".

Владимир Зеленский Президент Украины Судя по анализу, который я видел, экономика Путина будет в беде в 2026 или 2027 годах. Мы не знаем, какие у него резервы. Но даты достаточно четкие. Поэтому я бы действительно рассчитывал на сильные шаги, санкции и различные военные шаги.

Зеленский отмечает, что сильные санкции ускорили бы ухудшение ситуации в России. Прокомментировал президент Украины и позицию США.

Думаю, что американцы хотели продемонстрировать россиянам, что они посередине. Их нет с нами. В общем, не думаю, что американская команда скрывала, что хочет быть посредником, а не стоять на одной из сторон. Мы сказали им: хорошо, если вы не на нашей стороне, то по крайней мере оставайтесь посередине,

– говорит Зеленский.

Обратите внимание! Как говорит Зеленский, если россияне не примут полное прекращение огня, нужно вводить дополнительные санкции.