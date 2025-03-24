Трамп может ввести дополнительные санкции против России

США и ОПЕК могут увеличить поставки нефти, что, вероятно, приведет к новому резкому падению цен, подобного обвалу 1980-х годов, который способствовал распаду Советского Союза. Об этом Центральный банк России предупредил руководителей Кремля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Исторический прецедент – после периода высоких цен на нефть в 1974-1985 годах, 18 (!!!) лет низких цен на нефть,

– свидетельствовал слайд презентации.

Министерство экономики также подготовило отдельную презентацию для заседания, в которой упоминало другие угрозы для экономики, такие как снижение инвестиционной активности, рост расходов и проблемы с долгами.

Дело в том, что Трамп заявил, что введет новые санкции против России, если не будет достигнуто мирное соглашение. Он также пообещал увеличить добычу нефти в США и призвал лидера ОПЕК, Саудовскую Аравию, нарастить добычу, чтобы поддержать мировую экономику.

Как могут убить экономику России низкие цены на нефть

В своих предыдущих отчетах, с которыми ознакомилось агентство Reuters, центральный банк отмечал цены на нефть как один из рисков для российской экономики, но не уточнял, как может возникнуть длительный период низких цен на нефть.

Значительный риск представляет цена на нефть,

– говорится в одном из слайдов.

Также среди рисков отмечается "значительное увеличение добычи нефти в Соединенных Штатах и за пределами ОПЕК". В документе также указано, что резервные мощности ОПЕК приближаются к рекордным и составляют объем экспорта российской сырой нефти.