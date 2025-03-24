Теневой флот России увеличивается

Теневым флотом транспортировали 78% сырой нефти и более трети нефтепродуктов, передает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины. В целом Россия заработала на таком экспорте более 80 миллиардов евро.

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Портал War&Sanctions обновил список таких судов – добавилось еще 35 новых. Также опубликовали информацию о танкерах, которые недавно изменили названия, флаги или владельцев, чтобы скрыть связи с Россией.

Всего в теневом флоте сейчас 387 судов, которые могут перевозить более 57 миллионов тонн нефти.

Россия расширяет теневой флот / Инфографика: ГУР МО Украины

Интересно! В последнее время Россия начала регистрировать эти танкеры не только в ОАЭ или на островах, как раньше, но и в Китае, в частности в Гонконге, и даже на своей территории. Это часть новой тактики, которая должна усложнить выявление санкционных нарушений.

Что известно о судах теневого флота

Россия все активнее регистрирует танкеры под новыми "удобными" флагами таких стран, как Коморские острова, Кюрасао, Джибути, Гаяна, Гамбия, Сан-Томе и Принсипи, Танзания.

Россия расширяет теневой флот / Инфографика: ГУР МО Украины

В списке теневого флота появились суда, связанные с известными операторами российских танкеров – Fractal Marine Shipping, Gatik ShipManagement, Sun Ship Management и Hennesea Holdings Limited, которые с 2022 года постоянно меняют структуру собственности.

Корабли теневого флота скрывают данные о судах и грузе, выключают навигационное оборудование, создавая угрозы судоходству. Широко применяется высокорискованная STS-загрузка – перевалка нефти с танкера на танкер в открытом море, что затрудняет контроль за происхождением сырья,

– отмечают в ГУР.

Заметьте! Большинство судов из теневого флота – более 90% – не имеют надлежащего страхования от западных компаний. Это означает, что в случае аварий или утечек нефти прибрежные государства могут остаться без компенсаций за нанесенный ущерб.