Эксперт по экономике Максим Блант в разговоре с 24 Каналом объяснил, почему именно сейчас аналитики Центробанка подготовили презентацию, в которой спрогнозировали, что ситуация с длительным обвалом цен на нефть, как это было в 1980-х годах и что способствовало распаду СССР, может повториться.

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Почему вероятность длительного обвала цен на нефть возросла?

После довольно долгого периода высоких цен на нефть с конца 1973 до 1985 года наступил 18-летний период низких цен. За это время успел развалиться СССР, советскую экономику накрыл структурный кризис. В том, что такой сценарий может проиграться в России сейчас – нет ничего нового. Как отметил Блант, об этом говорится еще с 2003 года.

По словам эксперта по экономике, вероятность этого сценария выросла. Падение цен на нефть было в 2008, в 2014 – 2015 годах, во времена пандемии, но это не длилось долго. Это были шоковые ситуации, с которыми российская экономика справлялась.

Проблема заключается в том, что сейчас вероятность этого сценария возросла из-за того, что в Белый дом пришел Трамп,

– отметил Блант.

Главным спусковым крючком может стать повышение добычи нефти со стороны США и стран, не входящих в ОПЭК. Тогда арабские страны попытаются убрать конкурентов и разорить их путем длительного периода действия низких цен на нефть.

Какой механизм для спасения экономики Россия убрала?

В 2000-х годах в России начали разрабатывать механизм, который был призван для того, чтобы защитить российскую экономику от негативного сценария. Тогда создавался стабилизационный фонд, который выполнял в частности такую функцию: накапливал резервы, которые можно было бы использовать для того, чтобы смягчить негативный шок и чтобы были деньги, дабы покрывать недостаток валютных поступлений.

С другой стороны этот стабилизационный фонд искусственно снижал рентабельность сектора сырья, давал другим отраслям возможность расти. Сверхприбыль от продажи нефти изымалась и складывалась в стабилизационный фонд.

С началом войны этот механизм был практически демонтирован. Сейчас устойчивость российской экономики к шоковым ситуациям – снизилась,

– объяснил Блант.

А вот вероятность падения цен на нефть существенно возросла из-за того, что Трамп начал торговые войны. Поэтому уже сейчас большинство аналитиков частных и государственных компаний пересматривают свои прогнозы относительно роста мировой экономики.

Вероятнее, что будет торможение, а сам Трамп не исключает того, что в США будет рецессия. Во время таких процессов, как заметил эксперт по экономике, когда промышленное производство замедляется, всегда падают цены на сырье.

Максим Блант подытожил, что российская экономика наступает на те же грабли, на которые наступал СССР в конце своего существования. В случае, если такая шоковая ситуация с долговременным обвалом цен на нефть произойдет, то и последствия могут быть соответствующими, но на этот раз в роли Советского Союза окажется Россия.