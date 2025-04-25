Европа и сейчас обеспокоена рисками нападения России. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

Читайте также В Германии будут отрабатывать сценарий нападения России на НАТО

"Россия давно вынашивает планы атаки на Северную Европу. В 2015 году Великобритания создала военный союз с девятью странами Северной Европы. Это фактически стало такой альтернативой Альянсу", – сказал он.

Россия вынашивает планы по атаке давно

Как отметил Валерий Клочок, в Кремле заявляют, что якобы не собираются нападать на Европу. Однако все эти заявления могут быть неслучайными. В Европе осознают угрозу относительно атак со стороны России.

Россия вынашивает свои планы атаки на Европу давно. Как бы это ни казалось сегодня странным, но это история не этого года. Единственная беда, что Дональд Трамп этого не хочет сейчас осознать и сказать вслух. Возможно, он осознает, что Россия будет готовить атаки на страны Европы,

– подчеркнул он.

Есть мнения, что для Трампа выгодно нападение России на Европу. Однако это не так. Начало военной агрессии в Европе для США – это вызов. Потому что Штаты не собираются выходить из НАТО. Однако Трамп постоянно шантажирует присутствием своих войск в Европе. Сейчас американские войска на европейской территории насчитывают 100 тысяч. С начала полномасштабного вторжения президент США увеличил их количество на 20 тысяч.