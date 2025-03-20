Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Литвы Гинатаса Науседы, которого цитируют "Новости.LIVE".

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В НАТО готовятся к войне с Россией

В Брюсселе 20 марта состоится саммит Европейского совета. Перед его началом президент Литвы Гитанас Науседа пообщался с представителями СМИ.

Так, один из журналистов напомнил, что многие чиновники прогнозируют нападение России на страну НАТО до 2030 года. У Науседы поинтересовались, считает ли он этот прогноз реалистичным.

В ответ на это лидер Литвы ответил, что его страна готовится к противостоянию.

Это именно то базовое предположение, которое мы делаем в Литве, поскольку мы имеем амбициозную цель создать национальное подразделение, полностью оснащенное необходимой инфраструктурой к 2030 году. Поэтому, наш расчет, если этот сценарий будет таким, у нас есть еще 4 – 5 лет,

– заявил Науседа.

Он также добавил, что в течение следующих 4 – 5 лет страны-члены НАТО будут активно создавать подразделения, которые будут обеспечивать всем необходимым для отражения возможной вооруженной агрессии. В то же время Науседа считает, что если санкции против Москвы снимут, то Литва будет иметь меньше времени для подготовки войск в случае нападения России.

Науседа считает, что потенциальное наступление России может стать следующим этапом расширения вооруженной агрессии против стран Запада и ЕС.

Ранее министр обороны Литвы призвала НАТО полностью подготовиться к возможной большой войне в Европе через 3 – 4 года. Она подчеркнула важность Европы нарастить собственные военные силы и отметила, что никакие переговоры не могут проходить без участия Украины и Европы.