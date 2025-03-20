Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента Литви Гінатаса Науседи, якого цитують "Новини.LIVE".

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У НАТО готуються до війни з Росією

В Брюсселі 20 березня відбудеться саміт Європейської ради. Перед його початком президент Литви Гітанас Науседа поспілкувався з представниками ЗМІ.

Так, один з журналістів нагадав, що чимало посадовців прогнозують напад Росії на країну НАТО до 2030 року. У Науседи поцікавилися, чи вважає він цей прогноз реалістичним.

У відповідь на це лідер Литви відповів, що його країна готується до протистояння.

Це саме те базове припущення, яке ми робити у Литві, оскільки ми маємо амбітну мету створити національний підрозділ, повністю оснащений необхідною інфраструктурою до 2030 року. Тож, наш розрахунок, якщо цей сценарій буде таким, у нас є ще 4 – 5 років,

– заявив Науседа.

Він також додав, що протягом наступних 4 – 5 років країни-члени НАТО будуть активно створювати підрозділи, які будуть забезпечувати усім необхідним для відбиття можливої збройної агресії. Водночас Науседа вважає, що якщо санкції проти Москви знімуть, то Литва матиме менше часу для підготовки військ у разі нападу Росії.

Науседа вважає, що потенційний наступ Росії може стати наступним етапом розширення збройної агресії проти країн Заходу та ЄС.

Раніше міністерка оборони Литви закликала НАТО повністю підготуватися до можливої великої війни в Європі через 3 – 4 роки. Вона підкреслила важливість Європи наростити власні військові сили та наголосила, що жодні переговори не можуть проходити без участі України та Європи.