Впрочем, то, что должно было бы стать экономическим взлетом Америки, ведет к ее краху. Такое мнение 24 Каналу высказал доктор экономических наук, глава Adventure Group Андрей Длигач.

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По словам Длигача, Трамп просто привык постоянно играть, за этими действиями не стоит никакой тактики и стратегических целей.

То, что делает Трамп – это попытка получить короткие, быстрые победы, не столько введя тарифы, а заставляя другие страны соглашаться на его условия. Но это не срабатывает, он поднимает ставки, но другие страны уже готовы к таким действиям Трампа и поднимают ставки в ответ,

– отметил экономист.

Последствия для США

В конце концов оказалось, что Соединенные Штаты Америки достаточно серьезно зависят экономически от других стран. Трамп вместо побед получил осложнения, развертывания официальных процессов, недовольство целых регионов, в которых ощущается нехватка электроэнергии, например.

Напомним, что после введения пошлин Канадой в ответ на пошлины Трампа, цены на электроэнергию в штатах Миннесота, Мичиган и Нью-Йорк подпрыгнули на 25%.

К тому же в США достаточно высокие и собственные долги, что приводит к новым заимствованиям в ФРС для замещения дефицита государственного бюджета.

Экономист объяснил, что действительно США ввозят больше продукции стран-соседей, чем экспортируют собственной на их рынки. Но стратегия с пошлинами является неэффективной для экономики США.

Ведь, например, для того, чтобы изготовить в США один автомобиль, нужно много операций по пересечению границ для различных автозапчастей и процессов, которые в конце концов, опять же вернутся в США, а это в свою очередь удорожит изготовление автомобиля для самих американских производителей.

И вместо того, чтобы получить экономический рост, будет только подорожание продукции. А вместо новых рабочих мест будут разворачиваться инфляционные процессы. Вместо того чтобы вернуть производство в Соединенные Штаты Америки, это настраивает компании наоборот – выводить производство за пределы США,

– объяснил Длигач.

Трамп, понимая, что все меньше и меньше мировые рынки зависят от США, от доллара, понимая, что дальше будет сложнее диктовать условия мировые, пытается сейчас в короткое окно возможностей выторговать максимум. Однако по всему заметно, что усилия проваливаются.

Для кого Трамп сделал хуже

Ведение тарифов прежде всего бьет по беднейшим слоям, тех, кто зависит от покупки дешевых мексиканских, вьетнамских или китайских товаров. Крупные корпорации также в проигрыше, ведь теряют рынки и получают повышение себестоимости производства.

Все это не имеет ничего общего со сбалансированной, вдумчивой экономической политикой. Это политика направлена на разрушение институтов, установление вместо демократии цифровой автократии. Я убежден, что Трамп сам не полностью понимает, какая же игра разворачивается,

– добавил экономический эксперт.

Однако, Трамп – не единственная сила, которая принимает решения в США, он находится под давлением технологических гигантов, традиционного американского бизнеса, под влиянием собственных союзников и друзей, каждый из которых растягивает решение администрации в разные стороны.