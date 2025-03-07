Где в США подорожает электроэнергия
О повышении тарифов объявил премьер-министр Онтарио Даг Форд, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
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Заметьте! Данные канадского правительства за 2023 год показывают, что Онтарио экспортирует наибольшие объемы электроэнергии в США.
Чиновник сообщил, что его провинция внедряет 25% тариф на экспорт электроэнергии в такие штаты:
- Миннесота;
- Нью-Йорк;
- Мичиган.
С понедельника мы вводим 25% тариф на электроэнергию для 1,5 миллиона домов и предприятий в этих трех штатах. Меня очень беспокоит, что мы вынуждены это сделать.
Перед этим Форд сделал заявление о прекращении сотрудничества с рядом американских компаний. К тому же премьер:
- запретил компаниям из США участвовать в местных тендерах;
- разорвал соглашение со Starlink о предоставлении высокоскоростного интернета;
- отметил возможность прекращения поставок электроэнергии в США.
Мы не будем колебаться и можем просто выключить им свет. Мы должны сделать так, чтобы Америка почувствовала эту боль,
– подчеркнул Форд.
Форд также отметил, что эти меры больше всего ударят именно по штатам, которые массово поддерживают Трампа.
Обратите внимание! Форд сказал, что указанная надбавка 25% будет введена, если США не отменит пошлины, вступившие в силу 4 марта.