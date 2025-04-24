А также добавил, что сейчас есть значительный прогресс в этом вопросе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

Смотрите также Трамп думает, что Путин прислушается к нему и прекратит обстрелы

Что сказал Трамп о войне в Украине

Президент Соединенных Штатов заверил, что хочет завершить войну России против Украины как можно быстрее.

Мы хотим быстро закончить эту войну, мы достигли значительного прогресса. Следующие несколько дней будут очень важными,

– заявил Трамп.

Заметим, что ранее американский лидер прокомментировал переговоры по окончанию войны. По его мнению, и Украина, и Россия стремятся к миру, но они должны сесть за стол переговоров. Он подчеркнул, что Штаты ждут этого очень долго и отметил, что имеет собственный дедлайн по соглашению между странами.

В то же время украинский президент Владимир Зеленский высказался о заявлениях Белого дома, что Трамп разъярен из-за якобы нежелания Украины заключать соглашение о мире. Глава государства подчеркнул, что "терпение не выдержит именно у украинцев".