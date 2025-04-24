А також додав, що наразі є значний прогрес у цьому питанні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

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Що сказав Трамп про війну в Україні

Президент Сполучених Штатів запевнив, що хоче завершити війну Росії проти України якнайшвидше.

Ми хочемо швидко закінчити цю війну, ми досягли значного прогресу. Наступні кілька днів будуть дуже важливими,

– заявив Трамп.

Зауважимо, що раніше американський лідер прокоментував переговори щодо закінчення війни. На його думку, і Україна, і Росія прагнуть миру, але вони повинні сісти за стіл переговорів. Він підкреслив, що Штати чекають на це дуже довго та зазначив, що має власний дедлайн щодо угоди між країнами.

Водночас український президент Володимир Зеленський висловився про заяви Білого дому, що Трамп розлючений через нібито небажання України укладати угоду про мир. Глава держави наголосив, що "терпіння не витримає саме в українців".