Тіньовий флот Росії збільшується

Тіньовим флотом транспортували 78% сирої нафти й понад третину нафтопродуктів, передає 24 Канал з посиланням на ГУР МО України. Загалом Росія заробила на такому експорті понад 80 мільярдів євро.

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Портал War&Sanctions оновив список таких суден – додалося ще 35 нових. Також опублікували інформацію про танкери, які нещодавно змінили назви, прапори чи власників, щоб приховати зв’язки з Росією.

Усього в тіньовому флоті наразі 387 суден, які можуть перевозити понад 57 мільйонів тонн нафти.

Росія розширює тіньовий флот / Інфографіка: ГУР МО України

Цікаво! Останнім часом Росія почала реєструвати ці танкери не лише в ОАЕ чи на островах, як раніше, а й у Китаї, зокрема в Гонконгу, та навіть на своїй території. Це частина нової тактики, яка має ускладнити виявлення санкційних порушень.

Що відомо про судна тіньового флоту

Росія дедалі активніше реєструє танкери під новими "зручними" прапорами таких країн, як Коморські острови, Кюрасао, Джибуті, Гаяна, Гамбія, Сан-Томе і Принсіпі, Танзанія.

Росія розширює тіньовий флот / Інфографіка: ГУР МО України

У списку тіньового флоту з’явилися судна, пов’язані з відомими операторами російських танкерів – Fractal Marine Shipping, Gatik ShipManagement, Sun Ship Management та Hennesea Holdings Limited, які від 2022 року постійно змінюють структуру власності.

Кораблі тіньового флоту приховують дані про судна та вантаж, вимикають навігаційне обладнання, створюючи загрози судноплавству. Широко застосовується високоризиковане STS-завантаження – перевалка нафти з танкера на танкер у відкритому морі, що ускладнює контроль за походженням сировини,

– зазначають у ГУР.

Зауважте! Більшість суден із тіньового флоту – понад 90% – не мають належного страхування від західних компаній. Це означає, що у разі аварій або витоків нафти прибережні держави можуть залишитися без компенсацій за завдані збитки.