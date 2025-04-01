Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

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Що змінилося в проєкті "Контракт 18 – 24"

Контрактники віком від 18 до 24 років, які стануть на службу в Нацгвардії чи Держприкордонслужбі зможуть отримати одноразову виплату 1 мільйон гривень. Відтак, право на грошову винагороду матимуть воїни ЗСУ та інших військових формувань та правоохоронних органів спецпризначення. Право на неї мають військові рядового, сержантського і старшинського складу, які почали служити до 25 років під час дії воєнного стану.

Також уряд встановив, що отримати грошове забезпечення в 1 мільйон гривень можуть контрактники, які відслужили в бойових умовах не менше шести місяців та ті, хто брали безпосередню участь у бойових діях на тимчасово окупованих територіях, у «сірій зоні» або на території держави-агресора.

Генеральний штаб ЗСУ, Нацгвардія та Держприкордонслужба самостійно затверджуватимуть перелік штатних позицій для військовослужбовців віком 18-25 років, які підписують контракт. А для швидшого початку служби для майбутніх військових спростили проходження медогляду, зокрема процедуру обстеження у лікаря-психіатра.

Проєкт "Контракт 18 – 24" запрацював у 2025 році. Молодь долучилася до проєкту та долучилася за його допомогою до служби. Добровольці підписують контракт на 1 рік та протягом цього часу отримують фінансові виплати та соціальний пакет.

Перші 200 000 гривень контрактник отримує спочатку, 300 000 гривень – після завершення БЗВП та фахової підготовки. А якщо він дослужить до кінця контракту, то отримає й останню виплату в сумі 500 000 гривень.