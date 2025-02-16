За підписання цього контракту майбутнім військовим обіцяють грошове забезпечення та низку переваг, які стануть корисними в цивільному житті. Про це повідомляє 24 Канал.

До теми Мотивація vs Справедливість: усе про контракт 18 – 24, чому обурені військові, чи допоможе армії

Які переваги дає "Контракт 18 – 24"

На початку 2025 року в Україні з'явилася ініціатива "Контракт 18 – 24". Міністерство оборони вже презентувало, як він виглядатиме і що можуть отримати добровольці.

Відомо, що цей контракт укладається з чоловіками 18 – 24 років на один рік. Громадянин отримає фінансові виплати та соціальний пакет.

Так, наприклад, новобранцям, які підуть служити за цим контрактом, обіцяють фінансові бонуси у сумі 1 мільйон гривень. Перші 200 000 гривень чоловік отримає вже після підписання контракту, 300 000 гривень – після завершення БЗВП та фахової підготовки. А якщо громадянин дослужить до кінця контракту, то він отримає й останню виплату в сумі 500 000 гривень.

Звичайно ж, до цих бонусів додаватиметься звичайна заробітна палата до 120 тисяч гривень, адже служити такі чоловіки будуть в бойових частинах. Усього за рік контракту можна заробити до 2 мільйонів гривень.

Також перевагами контракту є:

безкоштовний проїзд у всіх видах транспорту;

комунальні пільги;

право на виїзд за кордон після завершення контракту і відстрочка на 1 рік від мобілізації;

можливість самостійно обрати місце для проходження ВЛК;

вибір частини та спеціальності.

За службу за "Контрактом 18 – 24" держава також обіцяє надавати громадянам іпотеку під 0,0% річних в межах програми єОселя. Також буде відбуватися компенсація оренди житла на час служби.

Військові матимуть медичне забезпечення, безкоштовне лікування в стоматолога і зубопротезування, а також можливість здобути вищу освіту на бюджетній формі навчання.

До ініціативи впровадження однорічного "Контракту 18 – 24" позитивно ставляться західні партнери, які раніше пропонували мобілізувати 18-річних українців. За словами Володимира Зеленського, у США всі військові служать за контрактом, тому це звична практика та альтернатива "бусифікації".