За подписание этого контракта будущим военным обещают денежное обеспечение и ряд преимуществ, которые станут полезными в гражданской жизни. Об этом сообщает 24 Канал.

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Какие преимущества дает "Контракт 18 – 24"

В начале 2025 года в Украине появилась инициатива "Контракт 18 – 24". Министерство обороны уже представило, как он будет выглядеть и что могут получить добровольцы.

Известно, что этот контракт заключается с мужчинами 18 – 24 лет на один год. Гражданин получит финансовые выплаты и социальный пакет.

Так, например, новобранцам, которые пойдут служить по этому контракту, обещают финансовые бонусы в сумме 1 миллион гривен. Первые 200 000 гривен человек получит уже после подписания контракта, 300 000 гривен – после завершения БЗВП и профессиональной подготовки. А если гражданин дослужит до конца контракта, то он получит и последнюю выплату в сумме 500 000 гривен.

Конечно же, к этим бонусам будет добавляться обычная заработная палата до 120 тысяч гривен, ведь служить такие мужчины будут в боевых частях. Всего за год контракта можно заработать до 2 миллионов гривен.

Также преимуществами контракта являются:

бесплатный проезд во всех видах транспорта;

коммунальные льготы;

право на выезд за границу после завершения контракта и отсрочка на 1 год от мобилизации;

возможность самостоятельно выбрать место для прохождения ВВК;

выбор части и специальности.

За службу по "Контракту 18 – 24" государство также обещает предоставлять гражданам ипотеку под 0,0% годовых в рамках программы еОселя. Также будет происходить компенсация аренды жилья на время службы.

Военные будут иметь медицинское обеспечение, бесплатное лечение у стоматолога и зубопротезирование, а также возможность получить высшее образование на бюджетной форме обучения.

К инициативе внедрения однолетнего "Контракта 18 – 24" положительно относятся западные партнеры, которые ранее предлагали мобилизовать 18-летних украинцев. По словам Владимира Зеленского, в США все военные служат по контракту, поэтому это обычная практика и альтернатива "бусификации".