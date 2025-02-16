"Контракт 18 – 24" предусматривает только боевые должности. Какие именно условия, – сообщает 24 Канал.

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Условия контракта 18 – 24

Пока проект привлечения молодежи в армию на контрактной основе является новым, он действует еще не во всех подразделениях Сил обороны. Так, Генштаб ВСУ определил 6 бригад, к которым могут присоединиться добровольцы от 18 до 24 лет:

72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев;

95-я отдельная десантно-штурмовая бригада;

38-я отдельная бригада морской пехоты ВМС ВСУ;

28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода;

10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс";

92-я отдельная штурмовая бригада имени Ивана Сирко.

Заметим, что 24 Канал обратился ко всем этим бригадам. Новые контракты пока не комментируют. Впрочем, известно, что уже есть немало желающих, которые выразили желание присоединиться к этим подразделениям и подписать соответствующие контракты.

В общем мужчины и женщины от 18 до 24 лет, которые хотят подписать однолетний контракт, могут выбрать конкретную должность. Однако их перечень ограничен. Представитель Минобороны заявил, что речь идет исключительно о боевых должностях.

Это должности боевые, должности, которые предусматривают риск. Это должности стрелка, старшего стрелка, стрелок-снайпер, стрелок-санитар, помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик, разведчик, старший разведчик,

– рассказал Дмитрий Лазуткин.

Также в оборонном ведомстве отметили, что могут отказать желающим подписать контракт, если они не подходят по состоянию здоровья, имеют зависимости от вредных веществ и тому подобное. То есть потенциальным новобранцам необходимо готовиться к тщательным проверкам на ВВК.

Кстати, Лазуткин отметил, что добровольцы, которые подпишут специальный контракт, будут достойно подготовлены. В частности, предусмотрено 45 дней базовой подготовки, 14 – профессиональной (возможно и больше, в зависимости от того, какую должность будет занимать доброволец). Также 14 дней для адаптации в бригаде.

Заметим, что мобилизацию до 25 лет не вводили.