Кабмин утвердил однолетние контракты для добровольцев в возрасте 18 – 24 лет. Они предусматривают финансовое вознаграждение, социальные гарантии и даже возможность выехать за границу после одного года службы, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского по итогам встречи в Мюнхене.

Смотрите также Зеленский объяснил, почему не дал министрам подписывать соглашение с США о полезных ископаемых

Что говорят на Западе

По словам Зеленского, на Западе с пониманием восприняли введение в Украине контрактов для молодежи. В частности, американцы, ведь у них вся армия контрактная.

Все начали понимать, что появился контракт. Это очень правильный шаг с нашей стороны. Как говорится, когда не "бусификация". Очень серьезная история, когда предлагается контракт молодым людям,

– отметил президент.

Напомним, что партнеры неоднократно призывали Украину снизить призывной возраст. Прежде всего, эти призывы звучали от США, причем как при правлении Байдена, так и при Трампе. В Белом доме считают, что именно призывной возраст – главная причина дефицита человеческих ресурсов на фронте. Впрочем, в Киеве убеждены, что основной вопрос не в количестве мобилизованных, а в поддержке нашей страны западными союзниками.