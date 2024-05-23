Министерство экономики недавно попало в ряд скандалов, связанных с бронированием работников онлайн-казино и службы доставки. Заместитель министра экономики Игорь Фоменко рассказал, как в его ведомстве планируют наладить процесс бронирования для различных предприятий.

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Планируют ли уменьшать процент забронированных работников

По словам представителя Минэкономики, согласно действующей процедуре бронирования, есть категории предприятий, которые обеспечивают составляющие Сил безопасности и обороны в вооружении и военной технике. Также есть предприятия оборонно-промышленного, топливно-энергетического комплекса, которые имеют возможность бронировать своих военнообязанных сотрудников до 100%. Это прописано в отдельном постановлении Кабинета Министров.

На прошлой неделе были внесены изменения, где ремонтные бригады, которые восстанавливают предприятия топливно-энергетического комплекса, связь, интернет после поражений, в частности в прифронтовой зоне, могут быть также забронированы до 100%. Это делается по отдельным спискам, которые должны утверждать Минэнерго или Минцифры, или Минстратпром,

– уточняет Игорь Фоменко.

Относительно уменьшения процента забронированных заместитель министра экономики говорит, что надо отдельно анализировать ситуацию, чтобы понимать последствия таких действий. После этого уже можно будет принимать сбалансированное решение.

Что сейчас известно о правилах бронирования работников