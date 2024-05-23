Если военнообязанный обновил данные в приложении Резерв+, он выполнил соответствующее требование закона.
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Когда надо идти в ТЦК
В Министерстве обороны объяснили, что в территориальные центры комплектования придется обратиться, если данные из реестра "Оберіг" содержат ошибки или не актуальны.
Ошибки в реестре военнообязанных вызваны человеческим фактором при внесении информации операторами ТЦК,
– отмечают в Минобороны.
Статус "в розыске"
По словам Министерства обороны, если в информации из реестра "Оберег" отображается статус "в розыске", то лучшее решение – обратиться в ТЦК, где вы стоите на учете. Этот статус присваивается тем, кто нарушил правила воинского учета.
Если у военнослужащих отображается статус "в розыске", то это ошибка вследствие человеческого фактора. Вероятно, ТЦК не обновил данные, когда военный поступил на службу.
Команда приложения Резерв+ налаживает взаимодействия с другими реестрами, чтобы все военнослужащие были исключены из учета. Если вы хотите ускорить обновление информации о себе, пожалуйста, обратитесь к ТЦК и СП, но это необязательно,
– добавляют в ведомстве.
Что важно знать о мобилизации в Украине
В Украине с 18 мая мужчины призывного возраста должны иметь при себе соответствующие военно-учетные документы. Это удостоверение о приписке к призывному участку, военный билет, временное удостоверение военнообязанного.
Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин также рассказал, что по новому закону о мобилизации те, кто после 2022 года были признаны непригоднымимы и снятыми с учета, все равно должны пройти ВВК.
Работодателей теперь также обязали содействовать проведению мобилизации. Они должны не только вручать повестки, но и доставлять работников в ТЦК и СП, если есть соответствующее требование.