Если военнообязанный обновил данные в приложении Резерв+, он выполнил соответствующее требование закона.

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Когда надо идти в ТЦК

В Министерстве обороны объяснили, что в территориальные центры комплектования придется обратиться, если данные из реестра "Оберіг" содержат ошибки или не актуальны.

Ошибки в реестре военнообязанных вызваны человеческим фактором при внесении информации операторами ТЦК,

– отмечают в Минобороны.

Статус "в розыске"

По словам Министерства обороны, если в информации из реестра "Оберег" отображается статус "в розыске", то лучшее решение – обратиться в ТЦК, где вы стоите на учете. Этот статус присваивается тем, кто нарушил правила воинского учета.

Если у военнослужащих отображается статус "в розыске", то это ошибка вследствие человеческого фактора. Вероятно, ТЦК не обновил данные, когда военный поступил на службу.

Команда приложения Резерв+ налаживает взаимодействия с другими реестрами, чтобы все военнослужащие были исключены из учета. Если вы хотите ускорить обновление информации о себе, пожалуйста, обратитесь к ТЦК и СП, но это необязательно,

– добавляют в ведомстве.

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