По словам главы Национальной полиции Украины Ивана Выговского, работники полиции вместе с представителями ТЦК участвуют в оповещении военнообязанных и проверяют документы. Впрочем, они не могут вручать повестки.

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Что изменилось в полномочиях для полиции

Что касается полномочий, которых раньше не было в полиции... – участие в осуществлении мероприятий по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК и СП,

– объяснил Выговский.

Он также заявил о том, что полицейские непосредственно не вручают повестки, ведь это не предусмотрено законом.

Председатель Нацполиции также рассказал, что проверка военно-учетных документов направлена на соблюдение военнообязанными законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Полицейские имеют право проверять документы у всех лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

В этих случаях полиция работает по обращениям ТЦК и СП, в которых содержится информация о лице, включая Ф.И.О., дату рождения, адрес задекларированного места жительства, а также, если имеется, информация о месте работы и номера мобильных телефонов.

Что будет с теми, кто уклоняется от мобилизации

Ранее Выговский рассказывал об ответственности для тех, кто уклоняется от мобилизации. В случае невыполнения гражданами обязанностей во время мобилизации, таких как неявка по вызову в ТЦК или отказ от прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе, они будут нести административную ответственность.

Те, кто уклоняются от призыва на военную службу по мобилизации в особый период, будут привлечены к уголовной ответственности.

Глава Нацполиции также объяснил возможные последствия за злостное неповиновение требованиям полицейского. По его словам, если лицо совершает злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, оно будет нести административную ответственность. В случае сопротивления полицейскому или нанесения ему телесных повреждений, лицо будет нести уголовную ответственность.